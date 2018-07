Golfista Pedro Figueiredo termina em oitavo o Euram Bank Open

Lusa Comentários 29 Jul, 2018, 15:53 | Outras Modalidades

Figueiredo, que desceu dois lugares em relação a sábado, entregou hoje um cartão com 68 pancadas, no qual marcou três 'bogeys' (uma pancada acima) e cinco 'birdies' (uma abaixo).



Tiago Cruz desceu oito lugares na classificação e concluiu o torneio no lugar 31, com um agregado de 270 pancadas, tendo registado hoje 70 'shots'.



Miguel Gaspar teve um dia para esquecer ao marcar 77 pancadas, com um quadruplo 'bogey' (quatro acima) um duplo 'bogey' (duas acima), três 'bogeys' e dois 'birdies'.



O resultado de hoje, que acabou por ditar um agregado de 281 pancadas, fez Miguel Gaspar descer 34 lugares na geral.



O holandês Darius Van Driel, com um agregado de 263 pancadas, venceu o torneio.