Golfista Pedro Lencart campeão na Escócia

Mário Aleixo - RTP 22 Ago, 2017, 10:31 / atualizado em 22 Ago, 2017, 10:31 | Outras Modalidades

O golfista português, jogador do CG Miramar e da seleção nacional bateu na final o alemão Falko Hanisch e igualou a proeza de Pedro Figueiredo em 2008.



Pedro Lencart, de 17 anos, igualou a proeza de Pedro Figueiredo em 2008.



Na sua terceira participação no torneio (nas duas anteriores falhara o cut na fase de stroke play), entre 252 participantes iniciais, o jogador do CG Miramar e da seleção nacional bateu na final a 36 buracos o alemão e detentor do título Falko Hanisch, deixando-o no 3.º buraco de jogo, com o resultado de 5/4 (cinco buracos de vantagem e quatro para jogar).



Fez nada menos do que 14 "birdies" em 32 buracos. "Estou muito contente", disse o campeão nacional de sub-18 e campeão nacional amador absoluto em 2016, e que já o ano passado, também na Escócia, conquistara um dos "majors" de sub-16, o "The Junior Amateur Championship".



O golfista concretizou ainda: "Foi uma longa semana. Foi muito difícil nestes campos e com este tempo, mas estou realmente satisfeito com a maneira como lidei com tudo. O meu 'putting' melhorou muito ao longo do torneio. Esse foi o ponto-chave para mim".