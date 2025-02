Golfista Ricardo Melo Gouveia no grupo dos 32.º no Bahrain Championship

O golfista luso, que tinha passado o ‘cut’ no grupo dos 29.º classificados, entregou o cartão com 72 pancadas, igualando PAR do campo da prova do World Tour.



O português de 33 anos conseguiu quatro ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par) e outros tantos ‘bogeys’ (uma acima), seguindo em prova com quatro abaixo do PAR.



A competição continua a ser liderada pelo britânico Callum Tarren, com 203 pancadas, 13 abaixo do PAR, menos uma do que um quarteto perseguidor, composto pelos compatriotas Brandon Thompson e Daniel Brown, pelo italiano Francesco Laporta e pelo espanhol Pablo Larrazábel.