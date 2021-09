Golfista Ricardo Melo Gouveia sobe ao pódio no British Challenge

Melo Gouveia, que figura no segundo lugar do `ranking` do Challenge Tour, juntou às 68 pancadas inaugurais, quatro abaixo do Par, um segundo `score` de 66 `shots` (-6) e subiu sete lugares na classificação para se isolar no terceiro posto.

Apesar de um `front nine` um pouco atribulado, com um `duplo bogey` (duas acima) no buraco 2, um `bogey` (uma acima) no 4 e três `birdies` no 3, 5 e 6, o jogador natural de Lisboa, de 30 anos, recuperou bem no `back nine`. Depois de registar o seu segundo `eagle` (duas abaixo) no buraco 10, anotou quatro `birdies` no 11, 16, 17 e 18.

"Tive que ser paciente. Dei um segundo mau `shot` no buraco dois, onde fiz asneira, mas sabia que estava a jogar bem, por isso era uma questão de ficar paciente e manter-me focado. Sabia que havia muitas oportunidades para `birdie` ao longo da volta e aproveitei-as bem", comentou no final o golfista português.

Com um agregado de 134 pancadas (-10), Ricardo Melo Gouveia vai partir para a terceira ronda a três `shots` dos líderes, o inglês Todd Clements (63+68) e o chileno Hugo Leon (65+66).

Ao contrário do campeão português do Italian Challenge e do Made in Esbjerg Challenge, Vítor Lopes e Pedro Lencart, os outros dois representantes nacionais no British Challenge, falharam o `cut` no The Belfry.

Enquanto o golfista de Vilamoura ficou no 123.º lugar da classificação, com um agregado de 149 pancadas (75+74), duas acima do Par, o jovem nortenho, de 21 anos, despediu-se com um total de 150 `shots` (80+79) na 128.ª posição.