Golfista Ricardo Melo Gouveia termina Open do Quénia no grupo dos 20.º

O português Ricardo Melo Gouveia concluiu hoje o Open do Quénia em golfe no grupo dos 20.º classificados, subindo uma posição em relação a sábado no torneio do DP World Tour.

O golfista de 33 anos entregou o cartão com 69 pancadas, concluindo o torneio entre os oito competidores com 277 ‘shots’, sete pancadas abaixo do PAR do campo do Clube de Golfe Muthaiga, em Nairobi.



O sul-africano Jacques Kruyswijk manteve a liderança conquistada no sábado e, com 67 pancadas, venceu a prova com o total de 266 ‘shots’, 18 abaixo do PAR, menos duas do que o britânico John Parry e menos cinco do que o também sul-africano Deon Germishuys.



Ricardo Melo Gouveia tem como melhor desempenho em 2025 o 14.º lugar no Dubai, em janeiro.