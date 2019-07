Golfista Ricardo Santos 29.º em Senica e José-Filipe Lima 54.º

Lusa Comentários 07 Jul, 2019, 16:21 | Outras Modalidades

Ricardo Santos entregou um cartão com o Par do campo (72 pancadas), um registo inferior ao que tinha alcançado nos três primeiros dias (70+69+70), terminando o torneio com um total de 281 pancadas, mais 11 do que o vencedor, o galês Rhys Enoch.



O golfista português teve hoje uma primeira metade de percurso menos boa, com três 'bogeys' (uma pancada acima do Par do buraco) e dois 'birdies' (uma abaixo), em contrapartida com o seu desempenho a partir do nono buraco, em que fez sempre par e teve um 'birdie'.



Em Senica competiu também José-Filipe Lima, que caiu igualmente alguns lugares, do 48.º para o 54.º, após uma volta em que voltou a repetir o pior registo, verificado no primeiro dia, com 74 pancadas (duas acima do Par).