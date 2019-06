Golfista Ricardo Santos classifica como "sensação espantosa" vitória em Lucerna

Lusa Comentários 09 Jun, 2019, 18:15 | Outras Modalidades

"Depois de tantos anos sem ganhar no Challenge Tour ou no European Tour, é uma sensação espantosa", afirmou Ricardo Santos, em declarações à Federação Portuguesa de Golfe (FPG), acrescentando: "Sentia que o meu jogo estava em boa forma esta época e pensei que, se continuasse a jogar assim, teria boas hipóteses".



Ricardo Santos, que fechou o torneio com um agregado de 269 pancadas, menos uma do que o alemão Moritz Lampert, segundo, admitiu que a última volta, na qual marcou 65 'shots', não foi fácil.



"Hoje foi um dia difícil porque a chuva fez com que a bola não voasse como nos primeiros três dias. Eu e o Richard (Bland) começámos bem e fizemos alguns birdies seguidos. Ele colocou pressão em mim no buraco 17 quando meteu um enorme putt. Eu acho que quando jogamos com um bom jogador e esse jogador joga bem, isso faz com que nós mantenhamos o foco", disse.



Ricardo Santos, que com este triunfo ascendeu ao segunda lugar do 'ranking' do 'challenge tour', tinha, há duas semanas, terminado em segundo lugar o torneio de Brno, na República Checa.



O golfista português soma três triunfos no 'challenge tour': venceu em 2012 o Open da Madeira (que na altura era também pontuável para o European Tour) e triunfou, em 2011, no Princess By Schüco, na Suécia.