Golfista Ricardo Santos é 22.º lugar na Eslováquia e Filipe Lima sobe a 48.º

06 Jul, 2019

Ricardo Santos repetiu o registo da primeira volta e entregou um cartão com 70 pancadas, duas abaixo do par do campo, num total de 209 pancadas, mais nove do que o líder, que continua a ser o holandês Darius van Driel (200 pancadas).



O golfista luso conseguiu fechar a volta com seis 'birdies' (uma pancada abaixo do par), nos buracos dois, três, cinco, seis, 15 e 18, contra quatro 'bogeys' (uma pancada acima).



Já José-Filipe Lima tem vindo a recuperar de um mau início, depois de 74 pancadas na primeira volta (duas acima), e na sexta-feira ter feito 68 (quatro abaixo), e hoje concluiu em 71 (uma abaixo), num total de 213 pancadas, que o fizeram subir ao 48.º posto.