Golfista Ricardo Santos em 21.º em torneio na Irlanda do Norte

Lusa Comentários 18 Ago, 2019, 17:52 / atualizado em 18 Ago, 2019, 17:54 | Outras Modalidades

Ricardo Santos conseguiu a melhor volta ao percurso do campo de Galgorm Castle Cub, em Ballymena, depois de nos primeiros dias ter feito 70, 69 e 71, o que lhe deu um acumulado, com hoje, de 278 pancadas (duas abaixo do par).



A vitória na competição pertenceu ao britânico Jack Senior, que desempatou com Matthew Baldwin a vitória no torneio – ambos fecharam com 269 pancadas - no ‘play off’, com triunfo ao segundo buraco.