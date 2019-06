Golfista Ricardo Santos fecha primeira volta em Málaga a duas pancadas da frente

Lusa Comentários 20 Jun, 2019, 22:53 | Outras Modalidades

Ricardo Santos, que acumula uma série de bons resultados nas últimas semanas em torneios do European Challenge Tour, com realce para a vitória em Lucerna, na Suíça, continua em bom plano e hoje terminou integrado no grupo dos 10.º classificados, a duas pancadas de um quinteto que lidera a prova.



Além de Ricardo Santos, o torneio espanhol conta com outros três jogadores portugueses, tendo Tiago Cruz encerrado a primeira volta na 31.ª posição com 71 pancadas (Par do campo), enquanto Vítor Lopes está no 109.º com 76 (mais cinco) e José-Filipe Lima é 138.º com 79 (mais oito).