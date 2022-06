Golfista Ricardo Santos mantém nível, Melo Gouveia baixa rendimento na Alemanha

Depois do par 72 na segunda volta para passar o ‘cut’ no limite, com quatro acima do par, o profissional algarvio entregou hoje um cartão com 73 pancadas, ao registar quatro ‘bogeys’ (uma acima) nos buracos 4, 5, 11 e 13, e três ‘birdies’ (uma abaixo) no 9, 15 e 18.



Graças ao agregado de 221 pancadas (76+72+73), cinco acima do par, Ricardo Santos figura, empatado, no 48.º lugar do ‘leaderboard’, na véspera de partir para a derradeira volta do torneio do DP World Tour.



Já Ricardo Melo Gouveia, que na última semana alcançou o seu melhor resultado da temporada, com o sétimo lugar no Dutch Open, viveu uma jornada para esquecer, depois das 75 pancadas a abrir e as 73 na segunda volta.



O jogador da Quinta do Lago iniciou a sua exibição com três ‘bogeys’ consecutivos, antes de assinar um ‘duplo bogey’ no buraco 4 e outro no 8, logo seguido de ‘bogey’ no 7. Após encerrar o ‘front nine’ com oito pancadas acima, Melo Gouveia ainda fez três ‘birdies’ nos buracos 11, 14 e 18, mas o ‘bogey’ no 12 e um terceiro ‘duplo bogey’ no 16 levaram-no a concluir a ronda com 80 ‘shots’, oito acima do par.



Com um total de 228 pancadas (75+73+80), 12 acima do Par, o jogador português desceu ao 72.º posto da classificação, liderada pelo francês Victor Perez, que conta com um agregado de 211 'shots', cinco abaixo do par.