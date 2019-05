Golfista Ricardo Santos termina challenger de Praga no 21.º lugar

Lusa Comentários 12 Mai, 2019, 18:42 | Outras Modalidades

Ricardo Santos entregou hoje um cartão com 71 pancadas, à semelhança de sábado, com três ‘birdies’ (uma abaixo do par) e dois ‘bogeys’ (uma acima), para um agregado de 282 pancadas, seis abaixo do par do campo da capital checa.



Rozner já liderava à entrada para o último dia e confirmou o triunfo, acabando com um total de 271 pancadas, 17 abaixo do par, melhor em sete pancadas do que o grupo de segundos classificados.