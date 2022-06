Golfista Ricardo Santos termina dentro do `top 50` na Alemanha

Melo Gouveia, que há uma semana tinha conquistado o sétimo lugar no Dutch Open, foi o melhor dos portugueses na derradeira volta ao traçado alemão, ao cumprir o Par, mas, após uma terceira volta desacertada com 80 ‘shots’, não conseguiu recuperar terreno no ‘leaderboard’.



Com um agregado de 300 pancadas (75+73+80+72), 12 acima no Par, o profissional da Quinta do Lago partilhou o 70.º lugar da classificação com o canadiano Aaron Cockerill e o galês Jamie Donaldson.



Já Ricardo Santos, de 39 anos, ascendeu à 47.ª posição, graças a um total agregado de 294 pancadas (76+72+73+73), depois de ter igualado hoje o resultado da terceira ronda, encerrando a sua participação com seis acima do Par.



Graças ao desempenho no Porsche European Open, que distribuiu 1,7 milhões de euros em prémios monetários e 2.750 pontos, o profissional algarvio vai ascender ao 134.º lugar no ‘ranking’ do DP World Tour, ao passo que Melo Gouveia vai descer da 112.ª à 114.ª posição.



O finlandês Kalle Samooja, por sua vez, assinou na derradeira volta o melhor resultado do torneio, ao marcar 64 pancadas, oito abaixo do Par, para se estrear a vencer no DP World Tour, com um total de 282 ‘shots’ (72+72+74+64), dois de vantagem sobre o neerlandês Wil Besseling, que terminou com quatro abaixo do Par.