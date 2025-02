O jogador luso, de 30 anos, e que segue com 15 pancadas abaixo do PAR do campo, entregou o cartão com 66 pancadas, fruto de sete ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par) e um ‘bogey’ (uma acima), seguindo num grupo de nove competidores, com 201 pancadas.



A prova continua a ser dominada pelo sul-africano Daniel van Tonder, com um agregado de 194 pancadas, 22 abaixo do PAR, menos três do que o australiano Danny List, com 197.