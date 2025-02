O golfista português Tomás Gouveia terminou hoje no grupo dos 13.º classificados o MyGolfLife, do Challenge Tour, que decorreu em Hartbeespoort, na África do Sul.

O jogador luso, de 30 anos, entregou o cartão com 69 pancadas – tinha feito 65, 70 e 66 – e assim concluiu com um total de 271, no sexteto que conseguiu 18 abaixo do PAR do campo.



O sul-africano Daniel van Tonder manteve o domínio que vinha evidenciado e celebrou a vitoria com um agregado de 261 pancadas, 27 abaixo do PAR, menos duas do que o compatriota Martin Vorster, com 263.