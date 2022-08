Golfista Vítor Lopes é o melhor português no Vierumaki Finnish Challenge

Vítor Lopes segue com um agregado de 210 pancadas (seis pancadas abaixo do par), depois de hoje ter marcado 70 'shots', com dois 'bogeys' (uma acima) e quatro 'birdies' (uma abaixo).



Depois de na sexta-feira ter fechado a segunda volta na 11.ª posição, Pedro Figueiredo fechou o terceiro dia no grupo dos classificados na posição 57, com 211 'shots', depois de uma volta complicada na qual marcou 76 pancadas, com dois 'birdies', quatro 'bogeys' e um duplo-'bogey' (duas acima).



Pedro Lancart segue na posição 65, com um agregado de 213 pancadas, tendo entregado hoje um cartão com 74 pancadas, com dois 'birdies' e quatro 'bogeys'.



O torneio finlandês é agora comandado por um duo formado pelos alemães Velten Meyer e Marc Hammer, que seguem com um agregado de 197 pancadas (19 abaixo do par).