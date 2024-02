Golfistas lusos começaram mal torneio do Qatar

No final do primeiro dia da competição, Ricardo Melo Gouveia está em 90.º, com 74 pancadas (duas acima do par), enquanto Pedro Figueiredo, é 103.º, com 75 pancadas (três acima).



Ricardo Melo Gouveia começou logo com um "bogey" no primeiro buraco, fazendo um segundo "bogey" ao sétimo. Até ao final esteve mais equilibrado, com mais dois "bogeys", mas também dois "birdies".



Quanto a Pedro Figueiredo, registou cinco "bogeys" para somente dois "birdies".



Na frente do torneio, com 67 pancadas (-5), seguem o chinês Ashum Wu e o sul-africano Zander Lombard, com um quarteto de competidores a uma pancada apenas.