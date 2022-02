Golfistas portugueses com estreia discreta no `challenge` de George

Stephen Ferreira, descendente de portugueses, nascido no Zimbabué, jogou no traçado Montagu e completou a primeira volta com 73 pancadas, uma acima do Par, após registar cinco 'birdies' (uma abaixo), nos buracos 3, 4, 11, 12 e 16, quatro 'bogeys' (uma acima), no 2, 9, 13 e 17, e um 'duplo-bogey' (duas acima), no 8, figurando na 120.ª posição do 'leaderboard'.



Pedro Figueiredo, que fechou o buraco 14 do Montagu com três abaixo do Par, graças a um 'bogey', no 3, e quatro 'birdies', no 4, 6, 9 e 11, não conseguiu evitar uma reta final pouco feliz e, com um 'duplo-bogey', no 15, um 'bogey', no 17, e novo 'duplo-bogey, no 18, terminou no 131.º lugar, com 74 pancadas, duas acima.



O neozelandês Daniel Hillier, por sua vez, iniciou a sua participação no The Links (Par 73) e, sem cometer qualquer falha e somar nove 'birdies', assumiu o comando do Dimension Data Pro-Am, juntamente com o francês Adrien Saddier, mas este com 63 'shots' no percurso Outeniqua (Par 72).