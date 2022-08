Golfistas Ricardo Melo Gouveia e Ricardo Santos vão passar `cut´em Crans Montana

Os dois lusos seguem no grupo dos 34.ºs classificados, quando muitos concorrentes ainda têm por concluir a segunda volta ao campo do clube de golfe Crans-sur-Sierre. Hoje, a competição foi suspensa quando deixou de ser jogável por falta de luz natural.



Apesar de haver muito por jogar, é quase certo que os portugueses passam o 'cut', já que estão duas pancadas abaixo da linha de separação, com ambos os lusos já com duas voltas concluídas.



Ricardo Melo Gouveia esteve ao nível da véspera, em que fez 68 pancadas, registando agora o mesmo total, de novo duas abaixo do par. No cartão de hoje teve três 'birdies' (uma abaixo) e um 'bogey' (uma acima).



Quanto a Ricardo Santos, melhorou bastante e após ter feito o par do campo passou hoje para quatro abaixo, subindo provisoriamente 42 lugares. Fez um 'eagle' (duas abaixo) no buraco 7, além de quatro 'birdies' (uma abaixo) e dois 'bogeys' (uma acima).



A luta pelo primeiro lugar está intensa, entre o espanhol Alejandro Cañizares e o sul-africano Thriston Lawrence, que ficaram a cinco e quatro buracos, respetivamente, do programa de hoje.



Estão ambos com 13 pancadas abaixo do par, claramente à frente dos perseguidores, que têm menos 10.



A competição reata no sábado, para a conclusão da segunda volta, prosseguindo logo de seguida com a terceira.