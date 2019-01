GolfSixes do European Tour vai realizar-se em Cascais

RTP Comentários 22 Jan, 2019, 17:59 | Outras Modalidades

Ricardo Melo Gouveia está entusiasmado com a novidade da vinda do GolfSixes para Cascais, nos dias 7 e 8 de junho, no Oitavos Dunes, na Quinta Marinha, que já por quatro ocasiões recebeu o Open de Portugal, também do European Tour.



"São notícias refrescantes para o golfe português. Eu joguei a primeira edição do GolfSixes em 2017 e foi um torneio fantástico, do qual todos os jogadores gostaram muito. Espero que este formato excitante possa inspirar uma nova geração de golfistas em Portugal", referiu o atleta olímpico, que compete pela quarta época consecutiva (2016-2019) no European Tour, depois de, ao lado de Filipe Lima, levar Portugal aos quartos de final em 2017.





Keith Pelley, o CEO do European Tour, manifestou-se igualmente "empolgado pela forma como o mundo do golfe aderiu ao GolfSixes e esta medida de trazermos o evento pela primeira vez para a Europa Continental é uma evolução verdadeiramente excitante".



"Gostaria de agradecer ao município de Cascais e à U.COM pela sua visão em trazerem o GolfSixes ao público português e estamos seguros de que iremos passar um fim de semana fantástico em Cascais no próximo mês de junho", acrescentou o presidente-executivo do Circuito Profissional Europeu.



Vai ser a primeira vez que este torneio se irá realizar fora do Reino Unido, sendo organizado em parceria com a Câmara Municipal de Cascais e a U.COM, uma agência de eventos e media, que promove todos os anos o Millennium Estoril Open.