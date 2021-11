Gonçalo Oliveira apura-se para `oitavos` no Equador

O tenista Gonçalo Oliveira bateu hoje o seu adversário dominicano Cid Subervi por 6-3 e 7-6 (7-1), e apurou-se para os oitavos de final do torneio 'challenger' da ATP, na terra batida equatoriana de Guyaquil.