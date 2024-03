Gonçalo Oliveira apurado no challenger de Santa Cruz

O tenista português Gonçalo Oliveira qualificou-se para os quartos de final do challenger de Santa Cruz, na Bolívia, ao vencer o argentino Genaro Alberto Olivieri, em dois sets.

Gonçalo Oliveira, 217.º do ranking mundial, venceu Olivieri, 177.º, por 6-4 e 6-2, em uma hora e 51 minutos.



O tenista português chegou pela primeira vez aos quartos de final num torneio da categoria challenger esta temporada, algo que não conseguia desde novembro de 2021, em Manama, no Bahrain.



Oliveira vai agora encontrar o argentino Camilo Ugo Carabelli, 127.º do mundo, ou o boliviano Juan Carlos Prado Angelo, 613.º.