Gonçalo Oliveira, 352.º do ranking mundial, foi batido pelo argentino, 160.º da hierarquia e segundo cabeça de série do torneio, por um duplo 6-4, num encontro que teve a duração de uma hora e 18 minutos.O tenista argentino conseguiu quebrar o serviço do tenista luso uma vez em cada "set", o que foi o suficiente para garantir o triunfo e seguir em frente para a segunda ronda do "Challenger" de Cali.