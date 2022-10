Governo açoriano apoia projeto que previne comportamentos de risco com desporto

Num comunicado disponibilizado no portal da internet, o executivo regional (PSD/CDS-PP/PPM) avança que o projeto, que arrancou em 2016, vai ser implementado em 2023 em clubes desportivos de São Miguel, Santa Maria, Terceira, Pico e Graciosa.



A iniciativa vai abranger “mais de 100 jovens”, além de treinadores, dirigentes desportivos, professores e encarregados de educação.



A assinatura protocolo de cooperação técnico-financeira com a APPJ, no valor de 42,5 mil euros e válido para os próximos 12 meses, aconteceu na segunda-feira em Ponta Delgada, numa ocasião que serviu também de encerramento à edição 2020-2022 do projeto.



Na cerimónia, a secretária da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Maria João Carreiro, reiterou o “compromisso do Governo dos Açores com a capacitação dos jovens” e enalteceu o projeto da APPJ.



“Este é um projeto que estimula a integração dos valores associados à prática desportiva nos percursos pessoal e social dos jovens, com as consequências e os efeitos que daí decorrem para a adoção de comportamentos positivos, a prevenção de comportamentos de risco ou a motivação para o seu percurso escolar”, afirmou, citada no comunicado.



A governante elogiou ainda o “modelo relacional, inclusivo e transdisciplinar” do “Equipa-te”, uma vez que o projeto envolve os “diferentes agentes numa intervenção que se quer articulada para uma ação verdadeiramente transformadora”.



O “Equipa-te” é um projeto de “intervenção psicossocial de jovens no desporto para a prevenção de comportamentos de risco e a promoção de competências sociais, emocionais e escolares”, da responsabilidade da APPJ, uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que tem sede em Ponta Delgada.