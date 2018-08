Governo diz que Jogos Gay contribuem para desporto para todos e sociedade inclusiva

Lusa Comentários 08 Ago, 2018, 16:40 / atualizado em 08 Ago, 2018, 16:40 | Outras Modalidades

“Os Jogos Gay são um evento muito inclusivo. Queremos o desporto absolutamente inclusivo, se constrangimentos e discriminação”, disse João Paulo Rebelo à agência Lusa, acrescentado: “a visibilidade deste evento garante um avanço para o país”.



O governante, que na terça-feira esteve em Paris a assistir à competição, que conta com atletas lusos, admitiu que em Portugal “ainda acontecem episódios de discriminação no desporto escolar, particularmente nas camadas mais jovens”.



Portugal está, pela primeira vez, representado de forma organizada nos Jogos Gay, que decorrem até sábado, em Paris, e juntam cerca de 10.000 atletas de mais de 90 países.



“A presença de uma delegação portuguesa não só honra o país, com também ajuda internamente a lutar contra a discriminação e preconceito”, afirmou o SEDJ destacando o papel da Boys Just Wanna Have Fun, associação que enquadra a participação portuguesa em Paris.



João Paulo Rebelo explicou que a primeira participação organizada portuguesa foi o grande motivo para a sua presença em Paris, onde, disse “os atletas portugueses já conquistaram seis medalhas”.



A comitiva portuguesa conta com 35 atletas que competem em atletismo, futebol, natação, voleibol, ténis, dancesport e artes marciais.



Criados em 1982, numa altura em que a homossexualidade era ainda sinónimo de marginalização, os Jogos Gay, que se realizam de quatro em quatro anos, são um símbolo de luta contra todos os tipos de discriminação.