Governo espera "bons resultados" rumo a Paris2024

"Estamos a poucos dias dos Mundiais de atletismo. Contamos e todos desejamos que os resultados sejam dentro daquilo que é a expectativa, que sejam bons resultados, promissores também para aquilo que pode vir a ser a qualificação para os Jogos Olímpicos, embora ainda estejamos a dois anos [de distância]", disse João Paulo Correia.

O governante respondia a questões na nave de atletismo Moniz Pereira, à margem de uma visita a vários dos polos do Centro de Alto Rendimento (CAR) do Jamor, em Oeiras.

Na 18.ª edição dos Mundiais de atletismo, entre sexta-feira e 24 de julho, em Eugene, no estado norte-americano de Oregon, Portugal vai ter 23 representantes nas diversas disciplinas, destacando-se o campeão olímpico do triplo salto Pedro Pichardo e a campeã do mundial de lançamento do peso em pista coberta Auriol Dongmo.

"O CAR do atletismo tem produzido grandes atletas e tem permitido a Portugal a conquista de medalhas em provas internacionais", destacou ainda o secretário de Estado, ladeado pelo presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), Jorge Vieira, e pelo presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Vítor Pataco.