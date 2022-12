Governo felicita campeões mundiais de surf adaptado Marta Paço e Camilo Abdula

“Terminaram os campeonatos do Mundo de surf adaptado, Portugal conquistou dois títulos mundiais, por Marta Paço e Camilo Abdula. Muitos Parabéns aos atletas, seus treinadores e à Federação Portuguesa de Surf”, escreveu João Paulo Correia, na rede social Twitter.



Na sexta-feira, Marta Paço sagrou-se, pela segunda vez consecutiva, campeã mundial de surf adaptado, na categoria VI 1 (deficiência visual), e, no sábado, Camilo Abdula conseguiu o título na categoria Stand 1 (deficiência física), depois de ter sido quarto na última edição.



O surf estreou-se no programa dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, disputados em 2021, mas não figura ainda no programa paralímpico.