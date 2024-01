GP da Argentina de MotoGP cancelado devido a situação política no país

“Devido à situação atual na Argentina, o promotor do evento informou que, neste momento, não tem condições de assegurar os requisitos necessários para a realização do Grande Prémio”, refere o comunicado do MotoGP.



Na mesma nota, a organização confirma que “a prova não será substituída no calendário da temporada de 2024”, pelo que o Mundial de motociclismo de velocidade deste ano passará de 22 para 21 corridas.



O GP da Argentina, que costuma ter lugar em Termas de Río Hondo, seria a terceira corrida do calendário, entre 05 e 07 de abril, logo após o GP de Portugal, que está marcado para 22, 23 e 24 de março, no Autódromo Internacional do Algarve.



O Mundial de MotoGP tem início no fim de semana de 08 a 10 de março, no Qatar, e terminará em 17 de novembro, em Valência, em Espanha.