GP da Austrália. Miguel Oliveira 11.º nos treinos livres

Oliveira, que tinha sido o 18.º na primeira das duas sessões do dia, acabou o treino na tarde na 11.ª posição, a 0,448 segundos do mais rápido, o francês Johann Zarco (Ducati). O italiano Marco Bezzecchi (Ducati) foi o segundo, a 0,038 segundos do gaulês, com o espanhol Pol Espargaró (Honda) em terceiro, a 0,052.A primeira sessão foi disputada com a pista ainda com marcas de humidade e ficou marcada pela "invasão" de um canguru que, contudo, não provocou acidentes.Na segunda sessão, o asfalto já se apresentou seco e todos os pilotos melhoraram os seus tempos.Com a perspetiva de chuva para sábado, dia em que se disputa a terceira sessão de treinos livres e a qualificação, os pilotos apostaram em garantir já hoje um tempo rápido, que permita o apuramento direto para a segunda fase da qualificação (Q2), que reúne os 10 mais rápidos dos treinos livres e os dois melhores da primeira fase (Q1).O francês Fabio Quartararo (Yamaha), que chega a esta 18.ª das 20 provas da temporada na liderança do campeonato, com dois pontos de avanço sobre Francesco Bagnaia (Ducati), foi o quarto mais rápido, enquanto o italiano foi oitavo.Miguel Oliveira, que venceu a prova anterior, na Tailândia, disputada debaixo de chuva, ocupa o oitavo lugar do campeonato, com 131 pontos, a 88 de Quartararo.