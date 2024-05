GP da Índia de MotoGP adiado para 2025

”, explicou a Dorna numa curta declaração.O GP da Índia deveria ser a 14.ª de 20 provas do calendário, que já perdera as provas da Argentina (cancelado) e do Cazaquistão (adiado).Em 2023, na estreia do circuito indiano no calendário, a vitória sorriu ao italiano Marco Bezzecchi (Ducati), numa corrida em que o português Miguel Oliveira foi 12.º classificado.O Mundial de MotoGP prossegue este fim de semana, com o GP de Itália, em Mugello, sétima ronda da temporada.