GP de Valência de MotoGP substituído por outra prova que pode ser em Portugal

Em comunicado, os promotores do Campeonato do Mundo de Velocidade anunciaram o cancelamento daquela que deveria ser a última prova da temporada.

"Depois de pesar cuidadosamente o impacto positivo que a corrida de MotoGP poderia ter em Valência, ainda que numa data posterior, versus a garantia de que nem um único recurso seria desviado de quem precisa pela presença do campeonato, os organizadores e as autoridades locais viram-se obrigados a cancelar o GP de Valência de 2024", lê-se.

A Dorna, empresa promotora do Mundial de Velocidade, que, além do MotoGP, inclui as categorias de Moto2 e Moto3, anunciou ainda que juntará fundos para ajudar na recuperação daquela região espanhola.

Contudo, a ideia da Dorna e da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) será encontrar um local alternativo para realizar a última corrida da temporada, mas ainda não confirmou nem a nova data nem o local.

De acordo com a imprensa espanhola, o Qatar, que acolhe um GP de Fórmula 1 em 01 de dezembro, poderia ser uma alternativa, bem como outros circuitos na Península Ibérica, incluindo o Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.

Este fim de semana decorre em Sepang, na Malásia, a penúltima ronda do campeonato. Com os títulos de Moto3 e Moto2 decididos, resta a discussão do título da categoria principal, a de MotoGP.

O espanhol Jorge Martin (Ducati) chega na liderança, com 17 pontos de vantagem sobre o italiano Francesco Bagnaia (Ducati). Se o piloto madrileno chegar ao fim desta corrida com mais de 37 pontos de vantagem sobre o italiano, assegura matematicamente o cetro.

Caso contrário, o título apenas ficará decidido na última corrida.

Pilotos como Marc Márquez (Ducati) ou o próprio `Pecco` Bagnaia tinham-se mostrado contra a ideia de correr em Valência. O italiano disse mesmo que faltaria à corrida, mesmo que isso lhe custasse o título mundial.