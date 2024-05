GP do Cazaquistão de MotoGP corre-se a 22 de setembro

O Grande Prémio do Cazaquistão de MotoGP foi reagendado de junho para 22 de setembro, anunciou a Dorna, empresa promotora do campeonato.

“Devido às cheias que atingiram a região, o evento teve de ser adiado de junho para setembro”, indicou a Dorna, em comunicado.



A estreia da prova cazaque estava prevista para 16 de junho, mas foi adiada no início de maio devido às cheias que afetaram aquela região da Ásia e que obrigaram, mesmo, à deslocação de milhares de pessoas das suas casas.



A prova fica, assim, reagendada para a data em que anteriormente estava previsto o GP da Índia, cujo cancelamento foi anunciado ao início da manhã de hoje.



Já no início do ano tinha sido cancelado o GP da Argentina.