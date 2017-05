Gracelino Barbosa conquista terceiro ouro nos Mundiais de atletismo de deficiência intelectual

Lusa 18 Mai, 2017, 15:48 | Outras Modalidades

O cabo-verdiano Gracelino Barbosa conquistou quinta-feira a terceira medalha de ouro, agora nos 400 metros barreiras, nos Campeonatos do Mundo de atletismo da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (INAS), que terminaram hoje, em Banguecoque, Tailândia.



Em declarações à Rádio de Cabo Verde (RCV) a partir da Tailândia, Gracelino Barbosa disse que não esperava conquistar três medalhas nos Mundiais, num desempenho que o faz ser forte candidato a melhor atleta do evento.



Em agosto do ano passado, o aleta, residente em Portugal, conquistou a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos Rio2016, a primeira olímpica na história do país, na categoria T-20 (deficiente intelectual) e foi homenageado pelo Governo cabo-verdiano.