Grande Prémio da Rússia de Fórmula 1 cancelado

“Na quinta-feira à noite, a Formula One, a FIA (Federação Internacional do Automóvel) e as equipas (participantes do Mundial) discutiram a posição do nosso desporto e a conclusão foi, considerando a opinião de todos, que é impossível organizar o Grande Prémio da Rússia nas condições atuais”, indicou o grupo, em comunicado.



Os organizadores do Mundial da categoria rainha do desporto automóvel assinalaram que estão a acompanhar “com tristeza e estupefação os desenvolvimentos na Ucrânia” e manifestaram esperança “na resolução rápida e pacífica da situação".



A Rússia lançou na madrugada de quinta-feira uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocou pelo menos meia centena de mortos, 10 dos quais civis, em território ucraniano, segundo Kiev.