Grande Prémio JN: Daniel Mestre com `sprint` para vitória e liderança da geral

Lusa Comentários 31 Mai, 2018, 21:34 | Outras Modalidades

O ciclista alentejano, que pela terceira vez consecutiva venceu uma chegada em Valongo, precisou de 3:49.42 horas para percorrer os 154,4 quilómetros da tirada, revelando-se o mais forte na chegada ao 'sprint'.



Para trás ficaram Vicente De Mateos (Louletano-Aviludo) e Domingos Gonçalves (Rádio Popular-Boavista), que terminaram com o mesmo tempo do vencedor, mas em segundo e terceiro lugar, respetivamente, na ordem de chegada.



Com este desfecho, Daniel Mestre retirou a camisola amarela de Aleksandr Grigoriev (Sporting/Tavira), que foi 10.º na etapa e desceu para terceira posição da geral, com nove segundos de atraso para o novo líder.



Já o boavisteiro Domingos Gonçalves assumiu o segundo posto da classificação, com oito segundos de atraso para Daniel o camisola amarela.



Apesar de chuva persistente, a etapa foi disputada a um ritmo elevado, e com animação logo na fase inicial, fruto de uma primeira fuga desenhada, aos 15 quilómetros, por onze corredores, que chegaram a ter uma vantagem de mais de dois minutos.



No seu encalço surgia um pelotão comandado pelo bloco do Sporting, que tentava defender a liderança de Grigoriev, e mesmo com alguns percalços, nomeadamente um furo do russo que obrigou a equipa a abrandar, manteve sempre os fugitivos controlados.



A menos de 20 quilómetros meta, o grupo da frente acabou ceder, e foi, quase todo, absorvido pelo pelotão, restando César Fonte (W52/FC Porto) e Henrique Casimiro (EFAPEL) como os únicos resistentes, mas que acabaram por não resistir à pressão dos perseguidores já na fase final, lançado a corrida para uma decisão ao sprint.



Na derradeira reta, trabalhou melhor a EFAPEL que conseguiu colocar o exímio Daniel Mestre para um triunfo seguro em sprint, que lhe vale a bonificação de 10 seguros preciosos para chegar à liderança da prova.



Para sexta-feira está agendada a quinta etapa da prova, um contrarrelógio por equipas de 18 quilómetros nas ruas de Esposende, com início agendado para as 15:00.