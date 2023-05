Greg Van Avermaet termina carreira no fim da época

“A minha grande aventura no ciclismo profissional vai terminar esta época e estou um pouco triste. Foi uma decisão difícil de tomar, mas, quando olho para trás, estou muito orgulhoso da minha conquista”, escreveu Greg Van Avermaet, que alinha na equipa francesa AG2R, na sua página oficial na rede social Instagram.



Greg Van Avermaet, que completa 38 anos no próximo dia 17, conquistou, além do ouro olímpico e do "inferno do norte", a Volta a Valónia, em 2011 e 2013, a Volta à Bélgica, em 2015, o Tirreno-Adriático, em 2016, a Volta ao Luxemburgo, em 2017, e o Volta a Yorkshire, em 2018.



O belga ergueu ainda os braços em duas etapas da Volta a França, em 2015 e 2016, e uma da Volta a Espanha, em 2008, quando conquistou a classificação por pontos, tendo ainda vencido Paris-Tours (2011), Het Nieuwsblad (2016 e 2017), GP de Montreal (2016 e 2019), GP E3 (2017) e Gent-Wevelgem (2017).



Terminou na liderança do ranking da União Ciclista Internacional em 2017, ano em que foi eleito desportista do ano na Bélgica.



Desde a sua estreia na elite do ciclismo mundial em 2007, Van Avermaet somou 41 triunfos.



"Dei o melhor de mim, todos os dias, simplesmente para não me arrepender. Desfrutava não só das minhas vitórias, mas também do caminho que levava até elas. Agradeço a todos que acreditaram em mim e me ajudaram ao longo da minha carreira. Sou grato aos meus fãs que sempre me apoiaram, mesmo em tempos difíceis. Agora é hora de me dedicar à minha esposa e aos meus filhos e dar um novo rumo à minha vida. Espero encontrar a mesma paixão nesta nova fase", referiu, agradecendo a confiança da AG2R nos últimos três anos, deixando a promessa de empenho para as suas últimas corridas.