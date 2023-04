Gregor Mühlberger vence quarta etapa da Volta aos Alpes

Mühlberger, de 29 anos, cumpriu os 152,9 quilómetros entre Rovereto e Predazzo em 4:16.53 horas, batendo num sprint restrito o norueguês Torstein Traen (Uno-X), segundo, e o italiano Giulio Pelizzari (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), terceiro.



A fuga numerosa, composta por ciclistas já atrasados na geral, acabou por vingar na tirada, com mais de 4.000 metros de desnível positivo acumulado, com o austríaco a impor-se.



Hart chegou a 3.22 minutos, junto de outros favoritos, e mantém-se na frente a um dia do fim, com 22 segundos de vantagem para o compatriota Hugh Carthy (EF Education-Easy Post), segundo, e 28 para o australiano Jack Haig (Bahrain-Victorious), terceiro.



A quinta etapa apresenta as últimas dificuldades aos homens da geral, com 144,5 quilómetros entre Cavalese e Brunico.