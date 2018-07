Grigor Dimitrov eliminado por Stanislas Warinka na primeira ronda

Lusa Comentários 02 Jul, 2018, 19:44 | Outras Modalidades

Wawrinka, antigo número três mundial e que se encontra fora do `top 200` devido a uma lesão num joelho, que o impediu de jogar vários meses desta temporada, surpreendeu Dimitrov ao fim de duas horas e 53 minutos.

Para o búlgaro cai o sonho de repetir o melhor resultado na relva do All England Club, quando chegou às meias-finais em 2014, enquanto Wawrinka persegue o triunfo no único `Grand Slam` que nunca ganhou.

O vencedor do Open da Austrália em 2014, de Roland Garros em 2015 e do US Open em 2016 vai defrontar, na segunda ronda, o italiano Thomas Fabbiano, 133.º jogador mundial e proveniente do `qualifying`.