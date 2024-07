Groenewegen ganha sexta etapa ao sprint, Pogacar mantém diferenças na geral

O campeão neerlandês de fundo foi o mais forte no final dos 163,5 quilómetros entre Mâcon e Dijon, impondo-se ao belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e ao eritreu Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), respetivamente segundo e terceiro com as mesmas 03:31.55 horas do vencedor.

Na sexta-feira, Tadej Pogacar enfrenta um teste à sua liderança da geral, no contrarrelógio de 25,3 quilómetros entre Nuits-Saint-Georges e Gevrey-Chambertin, para o qual parte com 45 segundos de vantagem sobre o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), segundo, e 50 sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que é terceiro.