Gudaf Tsegay brilha nos 1.500 metros em pista coberta

A marca conseguida só fica atrás dos 3.53,09 com que Tsegay ganhou em Liévin há um ano e que são o atual recorde mundial "indoor".



A medalhada de bronze em Tóquio2020 nos 5.000 metros desiludiu na semana passada quando caiu numa tentativa para recorde do mundo da milha, igualmente em Liévin, mas esta terça-feira esteve francamente bem, numa prova lançada por excelentes "lebres" e em que deixou a segunda, a sua compatriota Lemlen Hailu, a quase oito segundos.



Nota ainda, em Torun, para o triunfo da polaca Ewa Swoboda nos 60 metros, a impor-se na reta à jamaicana Elaine Thompson-Herah, tripla medalhada de ouro em Tóquio, no ano passado.



Por um centésimo apenas, a polaca ganhou em 7,03 segundos, confirmando a liderança mundial na distância, esta época (7,00).



Em Torun, a neerlandesa Femke Bol demonstrou excelentes progressos nos 400 metros e chegou a liderança mundial com 50,64.



No setor masculino, o etíope Selemon Barega, vice-campeão olímpico dos 10.000 metros, desiludiu, ao ficar bastante distante do recorde mundial dos 3.000 metros.



Barega foi mesmo batido na reta da meta pelo seu compatriota Lamecha Girma, claramente mais forte ao 'sprint'.



O croata Filip Mihaljevic atirou o peso a 21,84 metros e assim passou para frente do 'ranking' de 2022, superando por 13 centímetros o brasileiro Darian Romani.