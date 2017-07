Guilherme Pina e Gabriel Lopes ficam pelas eliminatórias dos Mundiais de natação

Lusa 29 Jul, 2017, 15:52 | Outras Modalidades

Em estreia absoluta em Mundiais de piscina olímpica, Guilherme Pina, de 19 anos, é detentor do recorde nacional dos 1.500 metros, com 15.15,12 minutos, alcançados em 30 de março, em Coimbra.



O último lugar para a final foi assegurado com 14.59,42 minutos, pelo ucraniano Sergii Frolov. O melhor tempo no apuramento foi para o também ucraniano Mykhailo Romanchuk (14.44,11).



Gabriel Lopes foi oitavo na quarta série dos 50 metros costas, que lhe deu o 38.º tempo das eliminatórias (entre 55 inscritos).



O jovem nadador, de 20 anos, também em estreia num Mundial de piscina longa, bateu o recorde pessoal com a marca de 26,05 segundos, melhorando o seu anterior registo de 26,13, também obtido em 30 de março em Coimbra.



O recorde nacional está fixado em 25,54, marca de Alexis Santos, fixada em Coimbra, em 2015.