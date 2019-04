Guilherme Pina é tricampeão nacional nos 1.500 metros livres

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Abr, 2019, 07:48 / atualizado em 05 Abr, 2019, 07:48 | Outras Modalidades

O atleta do Sporting fez o tempo de 15:22.04 minutos, que não foi suficiente para conseguir o apuramento para o Campeonato do Mundo 2019, que vai decorrer de 22 a 28 de julho, na Coreia do Sul.



"É uma marca importante na minha carreira, mas estou desapontado com o tempo, porque tinha como objetivo alcançar os mínimos para o Campeonato do Mundo", disse o desportista.





Na mesma prova, o nadador Diogo Cardoso, do Colégio Monte Maior, obteve mínimos para o Campeonato Europeu de juniores com o tempo de 15:52.96 minutos.