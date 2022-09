Guimarães perde na "Champions" de polo aquático

Os franceses foram quase sempre muito mais fortes do que os vimaranenses, só permitindo algum equilíbrio no terceiro de quatro tempos de jogo - 9-1, 8-2, 3-2 e 8-0 foram os parciais registados.Os tricampeões de Portugal estarão em Tourcoing até domingo, jogando ainda contra Panionios (Grécia), Banja Luka (Bósnia Herzegovina) e KVIK Kastrup (Dinamarca), a mais forte equipa do grupo.Pedro Sousa, com dois golos, Salvador Lopes, Tiago Teixeira e Pedro Cunha marcaram os tentos da formação minhota, que manifestamente se ressentiu da falta de experiência internacional.No outro jogo do dia, o KVIP Kastrup bateu o Banja Luka por números também expressivos (23-8).Na sexta-feira, os vitorianos defrontam o KVIP Kastrup.