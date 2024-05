Gustavo Ribeiro nas "meias" do torneio de skateboarding

Gustavo Ribeiro terminou a fase preliminar no 11.º lugar, ao totalizar 82,92 pontos na sua melhor tentativa – efetuou 40,83 na outra -, o que lhe garantiu a presença nas meias-finais do torneio, reservada aos primeiros 16 classificados.Gabriel Ribeiro, o outro praticante português que esteve presente, não conseguiu qualificar-se, uma vez que terminou na 33.ª posição, com o resultado de 60,61 pontos (somou 40,03 na outra), numa prova vencida pelo japonês Kairi Netsuke, com 90,41.