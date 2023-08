Halterofilista iraniano suspenso para sempre por cumprimentar adversário israelita

"A Federação de halterofilismo suspendeu Mustafa Rajaei para sempre de todas as competições no país", informou a agência noticiosa oficial IRNA.



Mustafa Rajaei e o israelita Maksim Svirsky, segundo e terceiro respetivamente, subiram ao pódio numa competição na Polónia, momento em que Svirsky teve a iniciativa de cumprimentar o iraniano, acabando por ambos tirarem uma fotografia juntos, com as bandeiras dos respetivos países nas costas.



Estão ação causou polémica no Irão, por considerarem Israel um inimigo, referindo foram ultrapassadas "todas as linhas vermelhas da República Islâmica".



"Para além de pedir desculpa ao líder da revolução, às famílias dos mártires e a todo o povo do Irão, prometo que não assistiremos a incidentes como este na família do halterofilismo", declarou o presidente da federação da modalidade, Sajad Anoushiravani.