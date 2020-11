Hamilton agradece título à equipa e família e incita crianças a perseguirem sonhos

“Quando somos crianças temos sonhos, e vemos a Fórmula 1 como algo muito distantes. O importante é que todas as crianças persigam os seus sonhos e trabalhem duro para os alcançar. Quando o fazem, os sonhos podem tornar-se realidade”, afirmou Hamilton, no final do Grande Prémio da Turquia, no qual assegurou matematicamente o título.



O britânico, que igualou o recorde de títulos na Fórmula 1 que pertencia ao alemão Michael Schumacher, admitiu que o trabalho da Mercedes e o apoio da família foram essenciais em mais uma conquista.



“Não tenho palavras para expressar o que sinto, mas tenho de começar por agradecer a todas as pessoas da equipa, os que estão aqui e aos que trabalham na fábrica. Sem esta equipa não teria conseguido”, disse, acrescentando: “Também estou muito grato à minha família que sempre me apoiou, em especial quando era pequeno”.



Lewis Hamilton, que ao vencer na Turquia, aumentou para 84 o seu próprio recorde de triunfos em Grandes Prémios, admitiu que “o ano tem sido difícil para todos” e defendeu a necessidade de Fórmula 1 se tornar “mais sustentável”, garantindo que quer fazer parte desse desafio.



Aos 35 anos, Lewis Hamilton é recordista de pódios (162), de ‘pole positions’ (97), de vitórias (94) e, agora, de títulos, em igualdade com Michael Schumacher (7).