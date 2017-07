Hamilton e Vettel consideram que incidente no Azerbaijão está "resolvido"

Lusa 06 Jul, 2017, 17:01 | Outras Modalidades

"O problema está resolvido", sintetizou Hamilton, em Spielberg, onde no domingo se vai disputar o Grande Prémio da Áustria, deixando, no entanto, uma advertência: "Não creio que a dinâmica entre Sebastian e eu vá mudar".



Há duas semanas, durante a entrada do 'safety car' na pista, Hamilton, que liderava a corrida, travou bruscamente e Vettel foi incapaz de evitar o embate na traseira do Mercedes.



Visivelmente insatisfeito, o alemão acelerou, colocou-se ao lado do monolugar do britânico e projetou o Ferrari em direção ao monolugar do rival.



"Foi incorreto da minha parte, porque pensei que tinha travado propositadamente. Estava irritado e a minha reação foi exagerada. Na segunda-feira, pedi desculpa à FIA (Federação Internacional de Automobilismo), aos espetadores e a ele próprio", disse Vettel.



O alemão expôs as suas razões na sede do organismo regulador do desporto automóvel, em Paris, mas não recebeu mais do que os 10 segundos de penalização que cumpriu durante a corrida, ainda que Hamilton tenha perdido idêntico tempo ao ver-se obrigado a reparar o Mercedes.