Hamilton, Nadal e Duplantis entre os nomeados aos prémios Laureus

A lista para atleta masculino do ano inclui ainda o ugandês Joshua Cheptegei, que em 2020 fez cair os recordes mundiais dos 5.000 e 10.000 metros, o futebolista polaco Robert Lewandowski, campeão alemão e europeu pelo Bayern Munique, e o basquetebolista norte-americano LeBron James.No ano passado, Lewis Hamilton repartiu o prémio de melhor atleta masculino do ano com o argentino Lionel Messi, que se tornou o primeiro futebolista a vencer a categoria, para a qual o português Cristiano Ronaldo esteve nomeado cinco vezes.Além da formação bávara, distinguida em 2014, a lista final de candidatos inclui a seleção argentina de râguebi, o Liverpool, que se sagrou campeão inglês de futebol, 30 anos depois do último título, os Kansas City Chiefs, campeões de futebol americano, a equipa de basquetebol dos Los Angeles Lakers e a equipa de Fórmula 1 Mercedes.Os vencedores serão anunciados em maio, numa gala virtual.Joshua Cheptegei (Uga, atletismo).Armand Duplantis (Sue, atletismo).Lewis Hamilton (GB, automobilismo).LeBron James (EUA, basquetebol).Robert Lewandowski (Pol, futebol).Rafael Nadal (Esp, ténis).Anna van der Breggen (Hol, ciclismo).Federica Brignone (Ita, esqui).Brigid Kosgei (Que, atletismo).Naomi Osaka (Jap, ténis).Wendie Renard (Fra, futebol).Breanna Stewart (EUA, basquetebol).Seleção da Argentina (râguebi).Bayern de Munique (futebol).Kansas City Chiefs (futebol americano).Liverpool (futebol).LA Lakers (basquetebol).Mercedes F1 (automobilismo).Ansu Fati (Esp, futebol).Patrick Mahomes (EUA, futebol americano).Joan Mir (Esp, motociclismo).Tadej Pogacar (Slo, ciclismo).Iga Swiatek (Pol, ténis).Dominic Thiem (Aut, ténis).Daniel Bard (EUA, basquetebol).Kento Momota (Jap, badminton).Alex Morgan (EUA, futebol).Max Parrot (Can, snowboard).Mikaela Shiffrin (EUA, esqui)

Alex Smith (EUA, futebol americano).