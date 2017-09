Hamilton parte da primeira posição para o GP da Malásia de Fórmula 1, Vettel da última

Lusa 30 Set, 2017, 11:43 | Outras Modalidades

Hamilton, campeão do mundo em 2008, 2014 e 2015 e líder do campeonato, conquistou a 70.ª 'pole position' da sua carreira, ao cumprir a melhor volta ao circuito de Sepang em 1.30,076 minutos, menos 45 centésimos de segundo do que o finlandês Kimi Räikkönen (Ferrari), segundo, e menos 0,465 segundos do que o holandês Max Verstappen (Red Bull), terceiro.



Vettel, segundo da classificação de pilotos, a 28 pontos de Hamilton, deparou-se com problemas mecânicos, devido à troca de um motor antes da qualificação, e vai arrancar da última posição da grelha de partida, depois de ter sido eliminado na primeira fase, sem qualquer volta cronometrada.



O australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), quarto do Mundial, assegurou o quarto lugar na corrida de domingo, marcada para as 15:00 locais (08:00 em Lisboa), à frente do finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), terceiro do Mundial e que conseguiu o quinto lugar na grelha de partida.