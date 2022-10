Harrie Lavreysen chega ao 10.º título mundial na pista

Num dia que coroou também a belga Lotte Kopecky (eliminação), o Reino Unido e a Itália (perseguição por equipas) e o canadiano Dylan Bibic (scratch), foi o triunfo de Lavreysen, o 10.º da carreira, a destacar-se.



Lavreysen, com apenas 25 anos e agora decacampeão mundial, tem tido pouca concorrência nos últimos anos, com o palmarés, que inclui ainda cinco campeonatos europeus, a ter uma quase ininterrupta série de primeiros lugares, suspensa na quarta-feira, quando perdeu a final do sprint por equipas para a Austrália.



Hoje, no keirin, impôs-se na prova, que tem seis voltas e começa com uma mota a marcar o ritmo antes da "batalha", batendo o compatriota Jeffrey Hoogland pelo ouro, e deixando o colombiano Kevin Quintero com o bronze.



Para esta sexta-feira, em termos da seleção portuguesa, está agendado o concurso do omnium feminino, com a olímpica Maria Martins, a final de pontos, com João Matias, e a qualificação e finais da perseguição individual, com Ivo Oliveira.



Os Mundiais de ciclismo de pista decorrem até domingo no Velódromo Nacional de Saint-Quentin-en-Yvelines, que será a "casa" da disciplina em Paris2024, com a participação de mais de 350 atletas de 40 países diferentes.